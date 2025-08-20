Cani ammessi al cimitero di Trani: via libera con nuove regole

Ecco le principali disposizioni

Guinzaglio e museruola : I cani dovranno essere tenuti al guinzaglio (non allungabile). I detentori dovranno avere con sé una museruola, da far indossare in caso di potenziale pericolo o per i cani considerati a rischio. I cani di grossa taglia dovranno essere condotti da persone in grado di trattenerli saldamente.

Decoro e igiene : Sarà obbligatorio rimuovere le deiezioni solide con paletta o buste e pulire con acqua quelle liquide, che è disponibile presso le fontanelle all'interno del cimitero.

Rispetto degli spazi : I detentori dovranno impedire che i cani sporchino o danneggino le sepolture. È richiesto particolare rispetto per i campi di inumazione e per le aree di valore storico-artistico.

Aree vietate : L'accesso agli animali non sarà consentito all'interno dei luoghi di culto.

: L'accesso agli animali non sarà consentito all'interno dei luoghi di culto. Sicurezza: I cani potranno entrare solo ed esclusivamente dall'ingresso principale. La loro presenza non dovrà in alcun modo compromettere il rispetto, la sicurezza e la tranquillità dei visitatori.

A Trani, l'accesso dei cani in areaè una questione dibattuta e sentita dalla cittadinanza che ora trova una prima regolamentazione. Il nuovo gestore dell'area, attivo dallo scorso mese di luglio, aveva inizialmente imposto un divieto assoluto che, a seguito delle sollecitazioni e delle proposte raccolte dal gruppo di, ora trova una diversa modulazione in un accordo che permetterà l'ingresso degli animali nel rispetto di norme precise concordate con il gestore che ha saputo mettersi in attento e giusto ascolto finalizzato alla soluzione del problema.. L'iniziativa si basa sulla collaborazione dei cittadini per un accesso consapevole e responsabile, permettendo così anche a chi desidera visitare i propri cari in compagnia del proprio amico a quattro zampe di farlo.A conclusione di questa vicenda, la soluzione raggiunta dimostra il valore di un dialogo costruttivo tra cittadinanza e politica. L'accordo sull'accesso dei cani al cimitero è il frutto sia dell'impegno del gruppo Azione Trani, che si è dimostrato sempre in ascolto delle istanze dei cittadini, e sia della buona volontà del gestore dell' area cimiteriale che insieme hanno trovato una prima soluzione che ha trasformato un problema sentito in una risposta concreta e ragionevole per la comunità.