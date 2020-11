Capitale della Cultura, sfuma il sogno di Trani

La giuria istituita dal Mibact per la selezione della città Capitale Italiana della Cultura 2022 ha designato le 10 finaliste. Purtroppo Trani non è tra queste. Un sincero "in bocca al lupo" a Bari e Taranto, le due pugliesi ammesse alla fase successiva.'Ringrazio ancora una volta pubblicamente - scrive il sindaco - tutti coloro i quali hanno lavorato alla elaborazione e stesura del nostro dossier, Felice di Lernia, SmartDuc Trani, i Comuni della nostra Provincia e gli Enti che, a vario titolo, hanno sostenuto la candidatura della Città di Trani.Costruire occasioni di partecipazione costituisce valore in sé a prescindere dal risultato. La proposta progettuale presentata rappresenterà comunque la traccia di lavoro dei prossimi anni in ambito culturale e turistico.