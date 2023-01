Ladri sorpresi nello smontaggio di un'auto rubata a Trani: arrestati per riciclaggio

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Andria unitamente a personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia, hanno proceduto al rastrellamento di una contrada del Comune di Minervino Murge. Durante il servizio, i militari percepivano rumori sospetti del tipo battito e taglio di lamiere. Avvicinatisi alla zona dalla quale provenivano i suoni, scorgevano due soggetti intenti nello smontaggio di una autovettura Audi A7, S Line, risultava poi essere stata asportata nella stessa notte a Trani.L'immediato intervento degli operanti permetteva di bloccare entrambi gli uomini e di sottoporre a sequestro numerosi arnesi da scasso, due dispositivi jammer –utilizzati per la inibizione delle onde radio trasmesse da qualsiasi dispositivo GPS collocato a bordo dell'autovettura – due telefoni cellulari ed una radiolina, verosimilmente utilizzata dai due per le comunicazioni con eventuali complici.Al termine degli accertamenti, i due soggetti venivano entrambi dichiarati in arresto per riciclaggio e -su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Trani- tradotti presso la casa circondariale di Trani. Il GIP ha poi convalidato l'arresto disponendo l'applicazione -nei loro confronti- della custodia cautelare in regime di degli arresti domiciliari.Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che i provvedimenti adottati non sono definitivi. L'eventuale colpevolezza dell'arrestato in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contradditorio tra le parti.