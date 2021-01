"Carrubbo" in via Duchessa d'Andria, Centrone: «Intervento immediato»

Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta del consigliere comunale Michele Centrone (Filiberto Palumbo sindaco).

Egregio signor Sindaco



la presente per sottoporre alla Sua attenzione un problema che rischia, se sottovalutato, di distruggere una pianta secolare (come già successo a numerose palme della nostra città), patrimonio indiscusso del nostro territorio. L'arbusto in questione si trova in via Duchessa d'Andria (angolo via dei Mandorli) ed è il famoso "CARRUBO", esemplare secolare di indiscussa bellezza.



L'albero, purtroppo, è stato attaccato da un parassita – meglio conosciuto come Xylosandrus compactus - ovvero un coleottero che sta colpendo molte altre piante della zona e che, nel tempo, provocherà il totale disseccamento delle piante aggredite.



L'unico mezzo per poter "controllare" il fitofago è la soluzione agronomica che consiste nell'operare subito una potatura delle parti colpite con, conseguente, immediata distruzione delle stesse.



In primavera la pianta andrà trattata con prodotti biologici per evitare che il batterio possa nuovamente aggredire l'arbusto. Al fine di scongiurare un peggioramento della situazione ed evitare che il parassita si diffonda su altre piante, sono a chiederLe un intervento immediato. Certo di un Suo celere riscontro, La ringrazio anticipatamente per il tempo che dedicherà a questo problema.



Accludo alla presente delle fotografie ritraenti l'arbusto dalle quali è facilmente evincibile il danno arrecato dal parassita alla pianta.