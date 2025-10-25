Carta “Dedicata a Te 2025”: pubblicato l’elenco dei beneficiari

Si rende noto l'elenco dei beneficiari della misura "Carta Dedicata a Te 2025". Ad ogni nucleo familiare avente diritto è concesso un contributo economico di 500 euro, versato in una unica soluzione. Per motivi di privacy sono indicati il numero del protocollo del proprio ISEE e la data di nascita collegata.



I beneficiari che hanno usufruito anche nel 2024 della Carta Dedicata a Te NON dovranno recarsi presso l' Ufficio Postale in quanto l'importo verrà accreditato sulla Carta di cui si è già in possesso. In caso di smarrimento della Carta del precedente anno si potrà richiedere la sua sostituzione in Ufficio Postale presentando allo sportello:

- un documento di identità in corso di validità;

- il Codice Fiscale/Tessera Sanitaria;

- la denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.



COME FUNZIONA LA CARTA: SCADENZE

Il contributo viene erogato attraverso carte elettroniche di pagamento nominative, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane e consegnate presso gli Uffici Postali abilitati al servizio. Bisogna effettuare almeno un pagamento entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza del beneficio e la possibilità di utilizzare la carta. Le somme accreditate ai beneficiari devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2026.