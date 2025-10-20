Carte d'identità cartacee, saranno valide fino al 3 agosto 2026

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici, con la circolare n. 76/2025 del 13 ottobre ha ribadito che, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1157/2019, le carte d'identità in formato cartaceo già rilasciate o in corso di rilascio manterranno la loro validità esclusivamente fino al 3 agosto 2026.Inoltre, fermo restando l'eccezionalità dei casi in cui è consentito il rilascio della carta d'identità in formato cartaceo, si precisa che la predetta data di scadenza del 3 agosto 2026 dovrà essere espressamente indicata sui documenti cartacei oggetto di nuovo rilascio.Si invitano i cittadini in possesso della carta d'identità cartacea a controllare la scadenza riportata sul retro del documento e, nel caso in cui la scadenza fosse successiva al 3 agosto 2026, a recarsi per tempo all'Ufficio Anagrafe per il rilascio della nuova carta d'identità elettronica.Si comunica che sono state previste le seguenti aperture straordinarie dell'Ufficio C.I.E. nel mese di ottobre: lunedì 20, martedì 21, lunedì 27, martedì 28, mercoledì 29, venerdì 31 ottobre dalle ore 15:30 alle ore 17:30.