Cartello stradale davanti a tombino sprofondato: per quanto tempo ancora rimarrà in quella posizione?

E va bene il Pnrr, i progetti di riqualificazione, le palate di milioni, la città che sarà sempre più bella. Ma la città è fatta anche di "piccole" cose. Che poi piccole proprio non sono.E' da parecchi giorni che questo cartello stradale che mostra un bel 10 (che un voto non è), posizionato davanti ad un tombino sprofondato di parecchio e da parecchio, segnala agli automobilisti il pericolo e l'obbligo a rallentare la marcia alla velocità di 10 km orari. Numerosissime le auto e i camion che transitano su quelle carreggiate, e che se lo trovano davanti provenendo da via Sant'Annibale Maria di Francia o dall'uscita "Trani Centro" della Ss16 bis, quando si immettono sulla rotatoria di via delle Forze Armate e devono svoltare a destra in direzione Corato.Nessun problema se fosse stato posizionato da e per qualche giorno, giusto il tempo di riparare il tombino sprofondato. Ma ormai è una settimana, segno che qualcuno ha dimenticato di risolvere questo "piccolo" problema. E va bene il Pnrr, i progetti di riqualificazione, le palate di milioni, la città che sarà sempre più bella. Ma se per riparare un tombino ci vogliono settimane…