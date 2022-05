Caserma di Cosenza, alla guida subentra il colonnello di Trani Francesco Ferrara

Si è svolta nei giorni scorsi, presso la caserma Luigi Settino, sede del 1° Reggimento bersaglieri, la cerimonia di avvicendamento tra il Colonnello Massimo Scotti, cedente e il Colonnello Francesco Ferrara, subentrante, alla presenza del Comandante della Brigata bersaglieri Garibaldi, Generale di Brigata Massimiliano Quarto, delle massime Autorità civili e militari del Comune e della Provincia di Cosenza e dei Labari delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma.Il Colonnello Massimo Scotti lascia il Comando dell'unità dopo oltre diciotto mesi di attività addestrativa e operativa. Sotto la sua guida il reggimento è stato impiegato sul territorio nazionale, nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, in concorso alle forze di polizia nel controllo del territorio in Calabria ed ha fornito supporto alle attività condotte durante l'emergenza sanitaria per il Covid-19.Numerose sono state le attività addestrative tra le quali le esercitazioni NATO Steadfast Defender 21 e Saber Guardian 21, svolte in Romania.OCCHIELLO: Il Colonnello Francesco Ferrara è l86° Comandante del 1° Reggimento bersaglieri.