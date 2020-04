Casolare fatiscente ed in pessime condizioni igienico-sanitarie in via Spirito Santo: interviene l'Amiu

2 foto Casolare fatiscente, Amiu

Il nucleo di ispettori ambientali di AMIU S.p.A., istituito dall'Amministratore Unico Ing. Gaetano Nacci, cin data 24 aprile 2020 ha individuato nelle vicinanze di via Spirito Santo (nei pressi del perimetro della Casa Circondariale di Trani) la presenza di un casolare fatiscente ed in pessime condizioni igienico-sanitarie presso il quale è stata riscontrata la presenza di animali di vario genere. Con gli ispettori ambientali di AMIU S.p.A. hanno preso parte all'intervento gli agenti del Comando della Polizia Locale del Comune di Trani ed il personale in servizio presso gli uffici competenti della ASL BT. In sede di sopralluogo è stato possibile verificare l'avvenuto sversamento di letame in un terreno adiacente il casolare in violazione dell'articolo 12 del vigente regolamento di Polizia Urbana. Le verifiche avviate consentiranno di accertare le ulteriori violazioni della normativa in materia ambientale."La presenza sul territorio - afferma l'Amministratore Unico di AMIU S.p.A. Ing. Gaetano Nacci - di persone competenti impegnate a sensibilizzare la cittadinanza al rispetto di buone pratiche ambientali e a contrastare comportamenti illegali diventa fattore e presidio di legalità. Con la fondamentale collaborazione degli altri soggetti preposti ai controlli in materia ambientale, abbiamo nei primi mesi già prodotto risultati considerevoli a beneficio del decoro urbano e della valorizzazione ambientale. Ringrazio il personale AMIU S.p.A. per l'impegno con cui opera e sottolineo la partecipazione attiva della cittadinanza che concorre ad affermare la promozione di valori quali la tutela e l'educazione ambientale".