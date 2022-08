Castello Svevo, aperture a singhiozzo, il Sindaco: "E' necessario un confronto collaborativo con il Ministero"

Castello di Trani: l'altro giorno avevam riportato le giuste lamentele dei turisti e potenziali visitatori per gli orari di apertura, non proprio consoni ad un monumento di quel genere. Eppure, nonostante tutto, il castello di trani risulta tra i monumenti più visitati nel ferragosto pugliese."Il nostro Castello è sul podio tra i luoghi della cultura più visitati nei giorni di Ferragosto - è il messaggio del sindaco Bottaro - la qual cosa ci rende orgogliosi ma deve farci riflettere: una città come la nostra è tenuta a consentire la fruizione di luoghi d'interesse storico e artistico sempre (e non a singhiozzo) e deve saper offrire standard elevati ai visitatori.E' necessario un confronto collaborativo con il Ministero, coinvolgendo anche la Soprintendenza, per trovare una soluzione ai problemi che costringono il Polo museale pugliese a chiusure sistematiche, a partire dalla forte carenza di organico, un limite che si registra non soltanto a Trani ma in tutta la Regione".