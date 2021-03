Cattedrale di Trani al buio, Fiof denuncia: «Pali della luce in totale stato di abbandono e lampade bruciate da tempo»

Una lettera congiunta a firma dei fotografi Luciano Zitoli (responsabile regionale Fiof=Fondo Internazionale per la Fotografia) e Ruggiero di Benedetto (presidente nazionale Fiof) indirizzata all'arcivescovo D'Ascenzo, alla consigliera regionale Ciliento, al sindaco Bottaro e al senatore Damiani evidenzia la "totale incuria dell'illuminazione della Cattedrale di Trani". I due sottolineano diverse criticità, dovute "in primis ai pali della luce in totale stato di abbandono e alle lampade bruciate da tempo"."L'azienda incaricata della manutenzione è l'Enel - si legge nella missiva - al quale prontamente ho evidenziato la problematica, la quale all'indomani del mio sollecito, mi riferiva che le lampade sono state ordinate da circa quattro mesi. Tale risposta, non trova alcuna risoluzione al problema, e l'azienda non garantisce una tempistica di intervento a breve termine.Inoltre, ho appreso dal rettore della cattedrale che la segnalazione risale temporalmente al completamento dei lavori di ristrutturazione del campanile e, quindi oltre i quattro mesi comunicati dall'azienda Enel; ad aggravare la situazione lo stato dell'illuminazione interna, ormai obsoleta e pericolosa".Ed infine: "Non avendo ricevuto le risposte attese, nè tantomeno un intervento certo sul sistema di illuminazione, umilmente ho pensato di rivolgermi a Sua Eccellenza, quale massima istituzione ecclesiastica, certo di una maggiore sensibilità e tutela del bene in oggetto".