Cattedrale di Trani, architrave in tufo lesionato

Quella che una volta era la porta di accesso alla struttura laterale posticcia, che fino agli anni 50 affiancava la parte absidale della Basilica Cattedrale (lato mare), oggi murata, apparirebbe in un uno stato di degrado. In particolare, come si può evincere dalle foto, l'architrave in tufo, sembrerebbe essere lesionato.Probabilmente, lo stato attuale deriverebbe dall'operare degli agenti atmosferici che, unitamente al decorso dei secoli, ne determinerebbero lo sfarinamento della pietra.Se lo stato della pietra, apparisse così come descritto, si porrebbe la necessità di un accertamento delle condizioni, a salvaguardia dell'incolumità pubblica.