Centenario Piazzolla, Trani celebra il suo celebre “figlio” con un gemellaggio culturale con Mar del Plata

C'è un'anima tanguera che brucia nel cuore di Trani. In occasione del centenario della nascita di Astor Pantaleón Piazzolla, di origini tranesi,ne ricordano in diretta streaming su fb da Palazzo delle Arti Beltrani, nobile centro culturale polifunzionale della città di Trani, la statura di artista e di uomo in una edizione speciale del format di successo, che suggella il gemellaggio culturale tra la città di suo nonno paterno, Pantaleone Piazzolla, Trani, e Mar del Plata, città argentina di nascita del rivoluzionario del tango. L'di cento anni fa, un giorno speciale per gli amanti del tango e della musica tutta.La pandemia non ferma la forza della musica di colui che è considerato il musicista più importante del suo Paese, l'Argentina, e tra i più importanti del XX secolo.in occasione del centenario dei natali, Trani celebra l'uomo e genio della musica dalle origini tranesi con www.facebook.com/Centenario-Piazzolla-354614178907124/ ) e sulla pagina ufficiale della www.facebook.com/ComuneTrani ) con importanti contributi da tutto il mondo, nel segno di un gemellaggio culturale tra le due sponde che custodiscono le radici profonde del riformatore del tango.Interverranno:Sindaco della Città di Mar de Plata Dott.Cav.ex addetta culturale Ambasciata argentina RomaDirettrice per i Rapporti Internazionali di Mar de PlataSindaco della città di TraniAssessore alle Culture della Città di TraniPresidente Fundacion Astor PiazzollaTesoriera Fundacion Astor PiazzollaDirettori artistici del Festival Internazionale del Tango Trani