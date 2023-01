Centinaia di studenti tranesi coinvolti nel progetto "Doppio Gioco"

Il nuovo anno porta con sé un'importante novità per quasi 800 studenti tranesi che saranno coinvolti nel progetto "Doppio Gioco", finanziato dai Ministeri della Cultura e dell'Istruzione, promotori del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola.L'I.I.S.S. Aldo Moro, capofila del progetto, in rete con le Scuole Secondarie di primo grado "Rocca Bovio Palumbo" e "Baldassarre", ha ottenuto un finanziamento di 40.000 euro destinato all'attuazione di interventi formativi per educare ai linguaggi audiovisivi, far acquisire competenze nel settore cinematografico e favorire ricadute socio-culturali nei partecipanti.Il progetto nasce con l'obiettivo di catturare l'interesse degli studenti e combattere il disagio giovanile attraverso l'arte e una didattica attiva e laboratoriale, che culminerà nella realizzazione di un cortometraggio sui temi del bullismo e della violenza di genere.A formare gli studenti sul linguaggio cinematografico saranno la regista e montatrice Cristina d'Eredità, il saggista e critico, più volte tra gli esperti internazionali della Mostra del Cinema di Venezia, Oscar Iarussi, direttore della Gazzetta del mezzogiorno, il regista e lecturer di Cinema Sperimentale all'Università delle arti di Berlino, Dario Jurilli, il docente di discipline audiovisive Domenico Saracino.Molte anche le associazioni e le istituzioni coinvolte: MaBasta contro il bullismo, il Centro Save contro la violenza di genere, il Comune di Trani che renderà disponibili le sale della Biblioteca. Diverse le attività previste: visione di film, partecipazione al Bif&st, visita all'Apulia Film Commission, laboratorio di sceneggiatura e montaggio tenuto dal regista Michele Bia, per la produzione di un corto con protagonisti gli studenti.La presentazione del progetto si terrà martedì 10 gennaio alle ore 16,30 presso l'auditorium dell'IISS Aldo Moro in via Gran Bretagna n.1 a Trani. Gli studenti e le famiglie delle classi terze delle Scuole Secondarie di primo grado e delle classi prime, seconde e terze dell'ITES Aldo Moro sono invitate a partecipare.