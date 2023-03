Centrone: "L'impianto già finanziato da 6 anni per il riutilizzo delle acque reflue per l'agricoltura dov'è?"

Il consigliere Michele Centrone della lista Palumbo Sindaco ha inviato una lettera in redazione in cui ha sottolineato che la imminente stagione estiva, con la preoccupante situazione di siccità nel mondo, avrebbe avuto nell'impianto previsto con il finanziamento di 8 milioni di euro da parte della Regione un indispensabile aiuto per i nostri agricoltori. Impianto per il quale i lavori che non sono mai iniziati. Pubblichiamo la lettera integralmente.leri, 23marzo, si è celebrata la Giornata mondiale dell'acqua (World Water Day), ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992. Il tema di quest'anno è l'influenza che ha il cambiamento climatico su tale risorsa. L'obiettivo della giornata è sensibilizzare Istituzioni mondiali e opinione pubblica a ridurre lo spreco di acqua e ad assumere comportamenti diretti a contrastare il cambiamento climaticoSiamo alle porte di una NUOVA stagione che, come assai spesso, si preannuncia drammatica e con gravi perdite sia dal punto di vista agronomico sia commerciale.Chi ne farà le spese saranno sempre le imprese agricole e di conseguenza centinaia di famiglie tranesi.La nostra amministrazione dimostra con i "FATTI" di essere lontana dalle problematiche di un settore primario per l'economia cittadina.Nel 2017, la Regione Puglia, ha finanziato, con ben 8 milioni di euro, un impianto per il trattamento e riutilizzo delle acque reflue.Prima delle votazioni si sbandierava un imminente inizio dei lavori ma, dopo altri due anni e mezzo, ad oggi (oltre ai tanti annunci) … nulla è stato fatto in tal senso.Questo ritardo, a mio avviso dovuto solo al mancato interesse, ha già provocato un danno grave: anche se iniziassero domani i lavori i soldi stanziati, a causa degli aumenti dei costi, non sarebbero sufficienti per l'intera opera.Come è possibile che, nonostante ci siano i fondi da ben 6 anni, i lavori non sono ancora cominciati ?Tra quanti anni gli agricoltori possono sperare di vedere l'acqua nei campi ?Come è possibile che a Trani non abbiamo neanche un assessore all' Agricoltura ?Cosa "realmente" si sta facendo per aiutare un settore importantissimo per l'economia cittadina ?In attesa di Vostro gentile riscontro, porgo i miei più "calorosi " saluti.Il calore dei saluti è doveroso essendo il tema del mio intervento la siccità