"Cerchiamo di recuperare il tempo perso": l'appello di Antonio Loconte al sindaco

"Faccio un appello pubblico al nostro Sindaco: cerchiamo di recuperare il tempo perso perché abbiamo tanto da fare per Trani!": il consigliere comunale Antonio Loconte si rivolge così al Primo Cittadino nel giorno n.26 dall'azzeramento della giunta comunale. E' infatti trascorso quasi un mese dalla "sospensione" delle attività del governo cittadino di centro sinistra, in attesa di trovare una nuova quadratura del cerchio."Mi hanno insegnato che la programmazione in ogni settore della vita è fondamentale, unico rimedio per evitare la scellerata navigazione "a vista". Non si può azzerare un esecutivo – sottolinea Loconte - senza aver individuato i sostituiti per tempo…una città senza assessori da oltre 20 giorni non può certamente rappresentare qualcosa di positivo".Il consigliere Loconte prosegue così la sua analisi: "Si continua a giocare con nomi di professionisti prima spiattellati sulla stampa e poi puntualmente bruciati: a costoro va tutta la mia solidarietà. Dobbiamo fare mea culpa, chiedere scusa alla Città e ripartire il prima possibile per dimostrare che la fiducia nei confronti di questa Amministrazione non sia stata malriposta". E chiude poi con l'appello a Bottaro: "Cerchiamo di recuperare il tempo perso perché abbiamo tanto da fare per Trani!"