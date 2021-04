Chiavi della Città: sentenza di "non luogo a procedere" per il sindaco Bottaro

Si è tenuta oggi presso il Tribunale di Trani l'udienza relativa al procedimento penale "Chiavi della Città", rinviata ad oggi dal Gup Ivan Barlafante, per la discussione delle difese: al termine dell'udienza è stata disposta sentenza di "non luogo a procedere" nei confronti del sindaco di Trani Amedeo Bottaro, degli ex dirigenti della Vigor Trani Alberto Altieri e Michele Amato per i capi d'imputazione K e L dell'abuso di ufficio; sentenza di "non luogo a procedere" anche nei confronti del dirigente del Comune di Trani Leonardo Cuocci Martorano, del dipendente comunale Pasquale Ferrante, dell'ex consigliere comunale Diego Di Tondo, di Michele Amato e Alberto Altieri, e Bottaro, sempre per il reato di abuso di ufficio per il capo N, perché "il fatto non sussiste".Rinvio a giudizio invece per Antonio Giancaspro, Michele Bellomo, Michele Amato e l'imprenditore Emanuele Mosconi per il reato di associazione per delinquere; per il reato di bancarotta e riciclaggio per Giancaspro e Amato.Vanno a giudizio il sindaco Bottaro per una ipotesi di falso e Bottaro, Altieri, Amato e Bellomo per una ipotesi di peculato.L'udienza per il rinvio a giudizio è fissata per il 27 ottobre 2021 davanti al Tribunale di Trani in composizione collegiale.