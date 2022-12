Christmas Shopping: domenica musica, cibo e animazione nel centro cittadino

Città di Trani, Confesercenti provinciale BAT e Distretto Urbano del Commercio organizzano un evento domenicale diffuso nel centro cittadino.A partire dalle ore 17 in corso Vittorio Emanuele (da piazza della Repubblica all'intersezione con via Marsala) attività laboratoriali e di animazione per grandi e bambini.Saranno allestite numerose postazioni di enogastronomiaUn corner sarà dedicato al mondo del fumetto e ad una esposizione di opere realizzate con le costruzioni LegoAd allietare l'evento anche Dj set, musica in filodiffusione, esibizione di scuole di danza e ballo, sfilate di acconciature e band da strada.