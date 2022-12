Christmas work in progress: il Sindaco annuncia l'albero di Natale più alto di sempre a Trani

ll presepe di Piazza della Libertà a Trani si fa sempre un po' più attendere rispetto a tutti gli altri: però poi ogni anno arriva ad animare il centro di Trani con quell'atmosfera di paesello che accoglie l'arrivo del Bambino Gesù nella sua quotidianità, tra artigiani, lavandaie ,pastori e le loro pecorelle, rappresentata attraverso nuove ispirazioni artistiche e capace sempre di suscitare poesia ed emozione nel cuore.I Iavori nel cantiere della nostra Betlemme - è il caso di dire, fervono dunque ; ma già è visibile la novità che quest'anno lo renderà davvero unico rispetto a sempre. Sarà contenuto infatti in un albero fatto di luci che proprio ieri, in un post di Facebook, il sindaco Amedeo Bottaro ha preannunciato come il più alto mai realizzato a Trani.E a prescindere da chi deve avere sempre da ridire, che ci sono altre priorità, che le strade sono sconnesse, che manca l'ospedale e che rubano le auto, il Natale arriva e celebrarlo al meglio che si possa fare è sempre compito di un'Amministrazione.Il presepe di Piazza Libertà è il presepe di Trani per eccellenza ormai da tanti decenni, quello in cui attorno a cui si stringe la comunità in tutti i giorni delle feste, intorno al quale giriamo per scoprirne a ogni angolo nuovi dettagli, mostrarlo ai bambini e incantarci come bambini.I lavori in corso fervono, speriamo solo si possa ammirare a brevissimo.