Ciao Monica, attrice tra le più amate di tutte

Quanto era bella Monica Vitti, forse uno dei rarissimi casi in cui quella bellezza passava in secondo, terzo piano rispetto alla versatilità, alla simpatia, alla verve, alla intensità, allo sfavillio di una stella di prima grandezza, che ora brilla nel firmamento dei grandi artisti del nostro paese.Monica Vitti era assente dalle scene, lo sappiamo, ormai da un ventennio, e forse questo ci aveva fatto un po' abituare alla sua assenza: ma sentire oggi della sua morte ha rattristato davvero tutti coloro che, giovani o più anziani, non hanno potuto fare a meno di amarla.Con la nostra terra di Puglia aveva non solo il legame profondo con il teatro Petruzzelli, meta raggiunta come il palco sognato da lei e Alberto Sordi in "Polvere di stelle" ; ma anche proprio con Trani, poiché il regista Fabrizio Corallo le ha di recente dedicato un docufilm dal nome evocativo ed emblematico, premiato al festival di Venezia: "Vitti d'arte, Vitti d'amore".E venerdì 17 al circolo "Dino Risi" di Pasquale Procacci Leone verrà ricordata e celebrata la sua figura.