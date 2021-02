"Ciao Nì": addio a Nino Losito, appassionato dello sport e dell'amicizia

Ciao Nì. Se n'è andato Nino Losito, una lunga malattia ha vinto sui suoi 74 anni. Primo Presidente del Comitato provinciale Bat della Federazione italiana gioco calcio, Nino era un appassionato dello sport tutto, ed un amico prezioso per tutti.Ma fra le diverse discipline sportive, Nino aveva dato l'anima per il calcio femminile: dagli albori, quando il nome della mitica Gusmai Trani '80 con il presidente cav. Antonio, il mister Santino Barbato, Enzo Melega, il dott. Ciccarelli, Gianfranco Giusto e il massaggiatore Nunzio, cominciò ad entrare nelle cronache sportive, negli studi televisivi e sui giornali di tutta la nazione. Nino ne era parte integrante, non solo per le sue strepitose radiocronache da perfetto giornalista sportivo, ma soprattutto per la sua indispensabile presenza: nella foto, Nino addirittura alla telecamera per le riprese di una partita, ed io giovane cronista pronta alla telecronaca.Nino porterà nel cuore anche tutti i trofei, gli scudetti, le vittorie del Trani femminile: insieme a Franco Caffarella e Tonino Rutigliano, qualche anno fa realizzò il libro "Un calcio ai ricordi in rosa", racconto delle imprese delle pluricampionesse d'Italia.Appassionato della musica soprattutto italiana, Nino era anche un provetto ballerino, organizzatore di feste, un "animatore" ante litteram. E noi vogliamo ricordarlo così, allegro e professionale. Un abbraccio alle sorelle. Ciao Nì.