Ciao, padre Vittorio! Nel pomeriggio l'ultimo saluto a un sacerdote tanto amato dai tranesi

Quanto ci mancherà padre Vittorio, quanto ci mancherà non incrociarlo più per strada, tutto assorto nei suoi pensieri e poi all'improvviso , generoso di un sorriso che nasceva prima degli occhi mentre ci salutava "ciao sorellina ciao cocco", anche quando andava di fretta!Al di là di ogni retorica davvero padre Vittorio faceva e farà sempre parte della storia di Trani e del collegio Davanzati che ha reso tanti padri Barnabiti maestri, docenti e padri spirituali di tanti allievi oggi anziani signori, che abitano in particolare Basilicata e Puglia.Ma nella storia resterà soprattutto come il buon samaritano che ha cura delle anime dei suoi fedeli in una comunità cittadina che per lui non aveva confini o limiti parrocchiali; in tanti cercavano padre Vittorio per confessarsi, perché erano preziosi e veri il senso di sicurezza, quel "coraggio!" che sapeva comunicare, la fiducia nella Madonna anzi, nella Madonnina, come la chiamava spesso, facendola sentire davvero più vicina, come potessimo portarcela in un taschino sul cuore.Come da tanti tranesi padre Vittorio andava di persona, nelle case degli ammalati a portare conforto, a regalare speranza, con le sue parole semplici, quel sorriso dolce il coraggio lo infondeva davvero.In un taschino nel cuore ora Trani porterà anche padre Vittorio, quel suo "c' ama' fe'", quella sua aria un po' sulle nuvole ma che poi rivelava una pienezza di spirito di pastore puro e autentico.Padre Vittorio era non solo una delle figure più amate tra i padri Barnabiti di Trani, ma anche era stato padre spirituale della confraternita del sacro Cuore immacolato di Maria.I suoi funerali saranno celebrati oggi nella chiesa della Madonna del Carmine, dove mancherà a tutti poter passare da lui a confessarci, anche in realtà per prendere coraggio da quel prete buono, dall'aspetto un po' da Don Abbondio ma dalla presenza, dalla attenzione e la cura dei suoi fedeli, il senso della missione del proprio ministero, di padre Cristoforo."Ricordati di pregare alle 11 domani mattina che io sto pregando con te" .Continuerà a farlo, chi aveva questo appuntamento con lui: c è solo uno spazio tra la terra e il cielo, perché la bontà, l'amore seminato e la fede non conoscono confini.Ci mancherà davvero tanto. I funerali si svolgeranno oggi alle 15.30 presso la Chiesa della Madonna del Carmine e saranno presieduti dall'Arcivescovo D'Ascenzo.