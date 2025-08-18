Eventi e cultura
"Cinema fuori Museo": la magia del grande schermo continua a Trani
La rassegna della Fondazione S.E.C.A. prosegue questa settimana con tre appuntamenti imperdibili
Trani - lunedì 18 agosto 2025 9.13
Da lunedì 18 agosto "Cinema fuori Museo" prosegue a Trani la sua programmazione con la seconda parte della rassegna cinematografica riproposta, dopo il successo dello scorso anno, dalla Fondazione S.E.C.A. (presidente Isabella Ciccolella) in collaborazione nell'estate 2025 con la Multisala Paolillo di Barletta. Si riparte con "Maria", ritratto intimo di Pablo Larraìn sull'iconica Maria Callas ottimamente interpretata da Angelina Jolie.
"Cinema Fuori Museo" - tra Cattedrale e Mare (direzione artistica Titti Dambra), inserita nel vasto calendario di eventi "Fuori Museo 10^ edizione", ha ottenuto a luglio nella prima sezione della rassegna consensi e ammirazione da parte del pubblico eterogeneo con la proiezione sul grande schermo di film pluripremiati, nell'incantevole location a cielo aperto di Via Porta Vassalla situata alle spalle della Cattedrale e incastonata tra la splendida scenografia naturale (cielo e mare) e il patrimonio storico e architettonico cittadino. Tra brezza e luccicare delle stelle le emozioni delle storie di vario genere narrate con il linguaggio della settima arte sono empaticamente condivise dai numerosi spettatori che apprezzano l'iniziativa culturale e la visione di produzioni di qualità. Medesimo "set" per la seconda parte della rassegna che prevede in calendario:
- Lunedì 18 agosto "Maria" di Pablo Larrain
- Giovedì 21 agosto "Familia" di Francesco Costabile -Premio David Attore non Protagonista
- Venerdì 22 agosto "Pino Daniele. Nero a metà" di Marco Spagnoli
- Lunedì 25 agosto "Il maestro che promise il mare" di Patricia Font
- Martedì 26 agosto "Follemente" di Paolo Genovese