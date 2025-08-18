"Cinema fuori Museo": la magia del grande schermo continua a Trani

Lunedì 18 agosto "Maria" di Pablo Larrain

Giovedì 21 agosto "Familia" di Francesco Costabile -Premio David Attore non Protagonista

Venerdì 22 agosto "Pino Daniele. Nero a metà" di Marco Spagnoli

Lunedì 25 agosto "Il maestro che promise il mare" di Patricia Font

Martedì 26 agosto "Follemente" di Paolo Genovese

Da lunedì 18 agostoprosegue a Trani la sua programmazione con la seconda parte della rassegna cinematografica riproposta, dopo il successo dello scorso anno, dalla(presidente Isabella Ciccolella) in collaborazione nell'estate 2025 con ladi Barletta. Si riparte con "Maria", ritratto intimo di Pablo Larraìn sull'iconica Maria Callas ottimamente interpretata da Angelina Jolie."Cinema Fuori Museo" - tra Cattedrale e Mare (direzione artistica Titti Dambra), inserita nel vasto calendario di eventi "Fuori Museo 10^ edizione", ha ottenuto a luglio nella prima sezione della rassegna consensi e ammirazione da parte del pubblico eterogeneo con la proiezione sul grande schermo di film pluripremiati, nell'incantevole location a cielo aperto di Via Porta Vassalla situata alle spalle della Cattedrale e incastonata tra la splendida scenografia naturale (cielo e mare) e il patrimonio storico e architettonico cittadino. Tra brezza e luccicare delle stelle le emozioni delle storie di vario genere narrate con il linguaggio della settima arte sono empaticamente condivise dai numerosi spettatori che apprezzano l'iniziativa culturale e la visione di produzioni di qualità. Medesimo "set" per la seconda parte della rassegna che prevede in calendario:Inizio proiezioni ore 21.15; costo biglietto d'ingresso € 3,50; servizio di biglietteria presso la sede del Polo Museale di Trani; per l'acquisto on line www.cinemapaolillo.it (le date di proiezione potranno subire delle variazioni in caso di avverse condizioni meteo).