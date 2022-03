Cinema, legalità e impegno: ciclo di tre incontri cinematografici al Circolo Dino Risi

Il Presidio Libera contro le mafie di Trani e il Circolo del cinema Dino Risi, in collaborazione con l'associazione Anteas di Trani e il Comitato di Trani della Società Dante Alighieri, presentano 'Cinema, legalità e impegno' un ciclo di tre incontri cinematografici a cadenza mensile che mirano ad associare il piacere della visione di un film a una riflessione su tematiche pregnanti per il vivere civile in una società in rapida trasformazione.L'iniziativa nasce alla luce del rumoroso silenzio in cui sono cadute le sale cinematografiche tranesi, segno tangibile di un vero e proprio vuoto culturale, promuovendo così iniziative alternative che possano essere in grado di attivare strategie virtuose di intervento.Le proiezioni avverranno di lunedì alle ore 18 presso la sede del Circolo del cinema Dino Risi, in via Andrea Ciardi, 26 secondo il seguente calendario:21 marzo Tre fratelli di Francesco Rosi;18 aprile A ciascuno il suo di Elio Petri;23 maggio Anime nere di Francesco Munzi.L'accesso alla sala sarà consentito nel rispetto delle normative vigenti per il contrasto alla diffusione del virus Covid-19 e a seguito di prenotazione attraverso i contatti presenti in locandina.L'ingresso è del tutto gratuito, proprio per sottolineare la necessità di tornare ad occupare spazi utili alla fruizione di capolavori del cinema e alla discussione artistica e culturale