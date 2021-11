Cittadinanza a Ugo Foà, alla cerimonia presente anche la scuola D'Annunzio

Il 3^ Circolo "G.D'Annunzio", insieme alla Preside, Prof.ssa Angela Tannoia, ha partecipato con grande emozione alla cerimonia di conferimento della Cittadinanza onoraria al carissimo Ugo Foa', svoltasi il giorno 18 novembre scorso, e ringrazia il Sindaco Amedeo Bottaro per l'impegno mantenuto nonostante le difficoltà legate alla pandemia.Era il 26 febbraio 2019 quando l'allora Dirigente, Prof.Michele Maggialetti, e l'intera Comunità scolastica del 3^ Circolo vollero impegnare tutte le loro energie per portare avanti un sogno: quello di avere in via Pedaggio S.Chiara il Dr.Ugo Foà , testimone delle leggi razziali del 1938 insieme a sua figlia Marina, per spiegare il ruolo fondamentale che hanno assunto i figli degli ultimi testimoni nella raccolta di documenti e testimonianze, che serviranno a mantenere viva la memoria e l'insegnamento della vicenda concentrazionaria.Furono due i momenti intensi vissuti insieme:al mattino con gli alunni del Circolo, a cui racconto' anche tanti aneddoti della sua infanzia, al pomeriggio l'evento aperto alla cittadinanza, con le appassionanti letture di Maria Elena Germinario, per rendere testimonianza di quei lunghi e dolorosi anni all'indomani dell'emanazione delle leggi razziali, quando Ugo Foà aveva solo 10 anni, viveva a Napoli e stava per terminare la scuola elementare per poi passare alle medie."Sono stato privato di mille giorni di scuola", disse ai piccoli, "oggi , qui con voi, ne ho recuperato un altro". Parole che hanno poi assunto un significato particolarmente sentito, poiche' di li' a breve tutti i bambini e ragazzi avrebbero sperimentato cosa significhi essere costretti a privarsi della frequenza scolastica a seguito della pandemia.Proprio a conclusione della serata, quel 26 febbraio 2019, fu data lettura dell'impegno da parte del Sindaco Avv. Amedeo Bottaro e dell'allora Assessore alle Culture, Dott.Felice Di Lernia, di voler conferire la cittadinanza onoraria al Dr. Ugo Foà, salutato con una lunga e commossa standing ovation dei convenuti.Poi la pandemia sembrò aver fermato il tutto, ma il forte desiderio di veder coronato questo sogno e di riavere il nostro illustre concittadino in presenza ha avuto il sopravvento e si è concretizzato.Grande soddisfazione è stata espressa dall'attuale Preside del 3^ Circolo "G.D'Annunzio", Prof.ssa Angela Tannoia, per l'alto valore didattico e culturale di tale percorso avviato dal 3^ Circolo "G.D'Annunzio", che ha il pregio di fornire ottimi spunti di riflessione: la memoria è l'unico strumento che può aiutarci a trarre insegnamento dal passato e a non commettere in futuro gli stessi errori.Tale evento, infatti, può decisamente concorrere a rafforzare il processo di ri-motivazione allo studio e ripartenza di cui tutti i nostri giovani hanno fortemente bisogno.