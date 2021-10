Cittadinanza onoraria a Ugo Foà: cerimonia di conferimento il 18 novembre prossimo

Si terrà il 18 novembre prossimo presso la sala Consiliare di Palazzo Palmieri la cerimonia di conferimento della Cittadinanza Onoraria della Città di Trani al dott. Ugo Foà di Roma, che in questa importante occasione sarà presente accompagnato dalla figlia.Come si ricorderà, il consiglio comunale lo aveva deliberato, insieme ad altri nominativi, nella seduta del 13 febbraio scorso con le seguenti motivazioni: "Al dottor Ugo Foà, 93 anni, «per l'incessante impegno ed il forte messaggio contro ogni forma di odio e discriminazione, a testimonianza dell'importanza della memoria del passato come monito per il futuro, perché ciò che è stato non accada mai più».In quella occasione furono dunque conferite quattro cittadinanze onorarie: oltre a Foà, anche Liliana Segre, Antonino Di Matteo e Laura Sara Escalada de Piazzolla. Queste le altre motivazioni: all'onorevole senatore Liliana Segre, 89 anni, «per gli altri meriti nei campi del sapere, convivenza e solidarietà umana, per essere portatrice di pace de per la costante azione di sensibilizzazione contro ogni forma di discriminazione»; al dottor Antonino Di Matteo, 59 anni, magistrato, su proposta da tempo avanzata dal Movimento 5 stelle, «per il suo impegno nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata ed ogni tipo di fenomeno mafioso, atto di attenzione e vicinanza dell'amministrazione comunale a chi, in questo momento, è più esposto nella difesa dei valori di libertà»; alla signora Laura Sara Escalada de Piazzolla, 86 anni, presidente della Fondazione Astor Piazzolla, con sede a Buenos Aires, «per avere tramandato e rinnovato, con amorevole perseveranza, l'eredità di uno dei più importanti compositori argentini, il più grande interprete del tango, senza mai tradire il legame profondo che lega Astor Piazzolla, la sua musica e la città di Trani".