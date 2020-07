Cittadini arrabbiati per le bollette: Amet risponde

«Puntuale, come da noi sollecitato a margine dell'articolo di ieri in cui un nostro lettore esprimeva risentimento e perplessità sulla gestione delle bollette, arriva la risposta di Amet al gruppo di cittadini "arrabbiati"."Spettabile Redazione,non replicheremo all'utente che - non conoscendo la complessa regolamentazione relativa alla fornitura di energia elettrica e più in generale al dispacciamento dell'energia elettrica - lamenta l'alto costo riversato in bolletta e attribuisce gravi e non meglio precisate condotte alla Business Unit Vendita alla Maggior Tutela di AMET spa. Cogliamo però l'occasione per offrire una disamina puntale al fine di evitare ulteriori incaute e lesive affermazioni in danno di AMET spa, che come spesso viene ricordato è patrimonio di tutti i tranesi, ma è anche una società per azioni interamente partecipata dal Comune di Trani nonché soggetta alle disposizione della Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).AMET spa si occupa, per il tramite della sua Business Unit, delle attività di vendita al dettaglio di energia elettrica a tutte le utenze pubbliche e private della città di Trani in regime di maggior tutela.Il servizio di "maggior tutela" nel settore della vendita di energia elettrica per disposizione normativa ha la finalità di assicurare la continuità della fornitura di energia elettrica e di garantire una "qualità specifica a prezzi ragionevoli".Infine Amet specifica: "Il servizio di maggior tutela è stato abrogato dalla Legge 4 agosto 2017 n. 124 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza") a partire dal 1° luglio 2019, ed oggetto di successive proroghe, tuttavia è stato più volte ricordato dall'ARERA che la cessazione del servizio di maggior tutela consiste esclusivamente nella cessazione della tutela del prezzo, e non anche nella cancellazione del diritto dei clienti di vedersi assicurata la continuità del servizio (Delibera 75/2016/R/eel, paragrafo 1.9).Ogni attività è regolamentata da stringenti disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), dalla sostituzione dei contatori (che deve avvenire ogni 15 anni), alla lettura dei consumi (oltre il 90% avviene in telelettura) per concludersi con l'emissione delle fatture (che deve avvenire entro 45 giorni dal bimestre di riferimento). Relativamente agli importi indicati in bolletta, invitiamo l'utente a consultare il "riepilogo importi fatturati", per imputare le singole voci di spese di cui è composta".La conclusione della nota inviataci specifica: "Ricordiamo che nella stessa, oltre al prezzo tutelato, sono calcolate somme per oneri generali di sistema, spese per il trasporto e gestione del contatore, nonché in alcuni casi il corrispettivo del canone di abbonamento, che non costituiscono ricavo alcuno per la Business Unit Vendita alla Maggior Tutela di AMET spa. Da ultimo, per completezza, si ricorda che l'ARERA con delibera 190/2020 del 26 maggio u.s. ha previsto che per il periodo di riferimento maggio-luglio 2020, i clienti titolari di utenze BT altri usi (BTAU) vedranno i corrispettivi legati alla potenza delle tariffe dei servizi di rete e degli oneri, calcolati e fatturati su una potenza nominale virtuale pari a 3,3 kw, qualunque ne sia l'effettiva potenza. Tanto consentirà sicuramente - pur limitatamente ai mesi di riferimento - una sensibile riduzione dei costi in bolletta per le attività commerciali che dispongono di potenze maggiori.Confidando di aver fugato le perplessità di alcuni utenti e reso comprensibile e trasparente il sistema regolatorio, sperando che gli stessi abbiano compreso la finalità pubblica del servizio che la Business Unit Vendita alla Maggior Tutela di AMET spa svolge, invitiamo l'utenza al puntuale pagamento delle bollette, atteso che ogni accertata morosità colpevole rappresenta un danno alla Città e a tutti noi Tranesi, oltre a costringere l'Azienda ad attivarsi con invise riduzioni di potenza e distacchi, in ogni caso obbligatorie e necessarie per la tutela del patrimonio di AMET spa".