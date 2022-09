Collegio con nuovi ingressi nel liceo Valdemaro Vecchi

ll benvenuto ai nuovi docenti immessi per l'anno scolastico che sta per iniziare

Il Liceo Vecchi ha dato ieri il suo caloroso BENVENUTO ai docenti neo immessi al Vecchi: in foto, a partire da sinistra: Mastrototaro Vanessa (Inglese), Chieti Annarita (Scienze), Fatone Angela Maria (Diritto), Granato Rossella (Storia e Filosofia), Peloso Bianca (Storia e Filosofia), Nardone Annamaria (Scienze), Abbruzzese Silvia (Italiano e Latino), Aceto Claudia (Disegno e Storia dell'Arte) e Valente Leonardo (Informatica), Di Chio Rosa (Italiano e Latino, non presente in foto).