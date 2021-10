"Com'era verde quella piazza": ora alberi secchi e crescita selvaggia in piazza della Repubblica

"Mi ricordo di Piazza della Repubblica, quando era il centro della città, frequentata da tutti, giovani e meno giovani. Era ordinata, pulita e il verde era curato, con tutti gli alberi perfettamente potati con il classico taglio squadrato. Le amministrazioni del recente passato hanno cercato di conservare la memoria del luogo, rispettando l'estetica proveniente dal passato. A vederla oggi mi viene da piangere": il consigliere comunale della Lega Giovanni Di Leo interviene sulle condizioni del verde nella principale piazza della città."Gli alberi non hanno più una forma, lasciati ad una crescita spontanea tipica di un parco agricolo e non di una piazza nel mezzo del centro abitato. Ma la cosa più grave è che ve ne sono parecchi secchi, senza acqua certamente da mesi, senza trattamenti fitosanitari probabilmente da mesi.E allora mi chiedo a cosa sono serviti i 12.036,03 euro appena liquidati (det. dir. n.1022 del 10/9/2021) al direttore della esecuzione del contratto di manutenzione del verde?Avrà mai tale direttore segnalato la situazione del verde di Piazza della Repubblica?E allora mi chiedo a cosa serviranno i 16.688,50 euro impegnati (det. dir. n.121 del 27/7/2021) per affidamento incarico dell'aggiornamento rilievo e censimento del verde pubblico: bastava che l'ufficio avesse preso quello precedente per eliminare tutti gli alberi rinsecchiti, tutti quelli tagliati, e quelli tagliati poi sostituiti e infine rinsecchiti, negli ultimi sei anni.Dalla cura del verde cittadino si misura la qualità della vita di una citta'. Il risultato della gestione del verde della attuale amministrazione di centrosinistra, che faceva dell'ambiente il proprio cavallo di battaglia, è pessimo".