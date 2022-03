Commissione legalità, Ciliento: «Bisogna creare un’unica grande rete di azione di contrasto all’illegalità»

Nella commissione legalità di ieri, dedicata allo studio e all'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata, abbiamo avuto in audizione i comitati provinciali di Libera insieme al Garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Puglia, Ludovico Abbaticchio.La commissione ha dato disponibilità per realizzare percorsi virtuosi per contrastare l'illegalità partendo dai luoghi frequentati dai ragazzi come la scuola.I rappresentanti dei presidi di Libera, avamposto della legalità nei territori, hanno raccontato le loro esperienze, testimonianze e attività che svolgono quotidianamente insieme ai ragazzi.I componenti della commissione ritengono opportuno mettere a sistema i progetti per creare un'unica grande rete di azione di contrasto all'illegalità.Per questo motivo convocheremo in audizione l'assessore all'istruzione, Sebastiano Leo, e il Provveditorato agli Studi della Regione Puglia per realizzare insieme un percorso condiviso su tutto il territorio regionale.