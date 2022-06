Completata la composizione della Giunta: nominati Lucia de Mari e Leo Amoruso

Fabrizio Ferrante: vice sindaco, lavori pubblici, manutenzione scuole ed edifici pubblici, politiche abitative, servizi cimiteriali, infrastrutture e reti, politiche attive per la diversabilità

Pierluigi Colangelo: transizione ecologica (ambiente, sviluppo sostenibile, pianificazione e cura del verde pubblico), igiene urbana, mobilità e parcheggi, attuazione progetti PINQUA – PNRR costa nord-costa sud.

Francesca Zitoli: pubblica istruzione, PNRR su edilizia scolastica, culture.

Cecilia di Lernia: polizia locale, sicurezza del territorio, protezione civile, viabilità, patrimonio e demanio marittimo, cura dei luoghi e degli spazi pubblici, contenzioso, trasparenza e legalità.

Alessandra Rondinone: servizi sociali, politiche giovanili e diritti dell'infanzia, istituti e iniziative di partecipazione attiva dei cittadini, osservatorio sulle barriere architettoniche, beni condivisi.

Luca Lignola: bilancio, tributi, servizi finanziari, rapporti con le società partecipate

Carlo Laurora: affari generali, affari istituzionali, rapporti con il consiglio comunale, innovazione tecnologica, attuazione del programma

Leo Amoruso: Attività produttive, Commercio, Artigianato, Politiche per lo sviluppo, Sport, Personale

Lucia De Mari: Marketing e promozione Territoriale, Rapporti con i comitati di quartiere, Pari opportunità, Lotta alla violenza di genere e nei confronti dei minori.

Social Video 3 minuti Nuove nomine in Giunta

Il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha completato la composizione della giunta nominando gli ultimi due assessori. Il primo cittadino ha nominato Leo Amoruso (deleghe Attività produttive, Commercio, Artigianato, Politiche per lo sviluppo, Sport, Personale) e Lucia De Mari (Marketing e promozione Territoriale, Rapporti con i comitati di quartiere, Pari opportunità, Lotta alla violenza di genere e nei confronti dei minori)., avvocato cassazionista, 47 anni, è consigliere comunale dal 2015. Da sempre attivo, oltre che in politica, nel mondo dello sport e dell'associazionismo, è stato allenatore e dirigente di rugby e consigliere regionale della FIR (Federazione italiana rugby). Da amministratore della città si è impegnato per la realizzazione delle aree fitness in villa e sul lungomare, nel recupero del finanziamento per la realizzazione del primo impianto sportivo in erba sintetica di proprietà pubblica, il Bovio (adesso Povia) ed è stato tra i promotori del progetto di realizzazione dell'impianto di illuminazione dello stadio comunale di Trani, opera per la quale il Comune ha ricevuto un finanziamento regionale. Negli ultimi anni ha dedicato tempo ed energie nel proporre soluzioni compatibili da un lato con le risorse PNRR e dall'altro con le richieste delle società sportive di nuovi spazi per l'attività agonistica ed amatoriale. E' stato da supporto nell'elaborazione di proposte per la sistemazione del Pala Assi e delle aree adiacenti, e per la realizzazione di un nuovo impianto nella zona nord della città (finanziato) per atletica leggera ed altri sport., 60 anni, laureata in scienze politiche, giornalista professionista, storica corrispondente della Gazzetta del Mezzogiorno fin dai primi anni '80, ha collaborato occupandosi di cronaca politica, sportiva, di spettacolo ma anche di nera, con numerose testate nazionali e locali, da Rai Tre a Telesveva. Ha curato uffici stampa di eventi di profilo internazionale (i campionati mondiali di calcio di Italia '90) o di Enti istituzionali (il primo istituito al Comune di Trani nel 1997). Ha diretto il magazine turistico internazionale Puglia Imperiale, dirigendo l'ufficio comunicazione del Patto Territoriale Nord barese ofantino. Corrispondente dalla Puglia di Radio24/il Sole24ore, firma di punta di Viva Network, è anche una esperta sportiva: ex terzino sinistro della Trani 80 è passata, poi, dal campo alla tribuna stampa divenendo corrispondente della Gazzetta dello Sport. Impegnata politicamente nelle ultime elezioni politiche come candidata alla Camera per l'allora neonato Liberi e Uguali, è profonda conoscitrice del tessuto storico e politico tranese (e non soltanto) avendone descritto negli ultimi 4 decenni positività e problematiche.Di seguito il prospetto completo della Giunta comunale (assessori e deleghe).