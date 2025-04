Comune di Trani, avviso del "Progetto Tang Aut" per giovani tra i 15 e 35 anni

che il Consiglio Comunale la cui mozione deliberò nel 2019 (n.85/19) fu approvato all'unanimità, continua con la seconda edizione del progetto Tang Aut, che ha come obiettivo l'inclusione attraverso il ballo del tango. Si può manifestare il proprio interesse presentando la domanda come da modello allegato nei termini previsti dal bando (scadenza le ore 12 del 9 maggio 2025). I corsi saranno tenuti da maestri in collaborazione con educatori che renderanno accessibile il ballo ai ragazzi speciali.si leggono nell' AVVISO ESPLORATIVO PER L'ATTIVAZIONE DEL PROGETTO "TANG AUT" DEDICATO A PERSONE CON SINDROME DELLO SPETTRO AUTISTICO (Approvato con D.D. n. 544 del 24/04/2025):"Questa Amministrazione ha da diversi anni manifestato il proprio intendimento di promuovere iniziative volte a rimuovere gli ostacoli culturali e sociali che impediscono la piena inclusione dei cittadini e delle cittadine con bisogni speciali, anche attraverso azioni di informazione e formazione. Il progetto denominato "TANG AUT" giunto alla seconda edizione consentirebbe ai partecipanti di acquisire dimestichezza con il ballo del tango e , pertanto, socializzare con i compagni guida ed istruttori professionali. In particolare, lo scopo è quello di coinvolgere i ragazzi in attività di ballo attraverso l'esperienza del Tango al fine di arricchire il loro patrimonio sensoriale e cognitivo rendendoli più consapevoli delle occasioni di interazione sociale. La realizzazione del progetto consentirebbe ai partecipanti di sperimentare "il piacere dell'essere ballerini" all'interno di una esperienza sana che mira, inoltre, a favorire il lavoro di gruppo che inizia dalla gestione dei singoli movimenti della danza sino alla acquisizione di abilità come occasione di ulteriore aggregazione"."L'esperienza prevederebbe, nelle ore pomeridiane con la cadenza di un giorno a settimana, lezioni di tango presso l'accademia PARADOS sita a Trani, alla via Prorogo con l'interazione di un tutor e ballerini professionisti. La supervisione del progetto è affidata all'Ente di concerto con il Responsabile del Cat che parteciperà nell'attività istruttoria delle istanze curando i contenuti scientifici del Progetto e la supervisione delle attività con particolare attenzione alla loro coerenza con il profilo funzionale di ciascun partecipante. Pertanto, il presente Avviso ha lo scopo, meramente esplorativo, di raccogliere le Manifestazioni di interesse dei soggetti interessati a partecipare al progetto in oggetto con la precisazione che il numero dei richiedenti ammessi sarà subordinato alla disponibilità delle risorse disponibili. Si precisa, altresì, che:  L'approvazione dell'elenco dei richiedenti, all'esito dell'istruttoria delle Manifestazioni di Interesse pervenute agli Uffici competenti, sarà ordinata secondo l'ordine temporale di arrivo al protocollo delle medesime;  Sarà data precedenza ai richiedenti che non risultino ammessi ad altre iniziative dell'anno 2025 del Trani Autism Friendly".LINK dell'avviso: https://www.comune.trani.bt.it/ocmultibinary/download/2902/54582/1/3f653883531e8b3d87fb677b9abcade1.pdf/file/Avviso%2BEsplorativo.pdf LINK della manifestazione di interesse: https://www.comune.trani.bt.it/ocmultibinary/download/2902/54582/1/0beda3843da09d325f40dd593ad6474a.pdf/file/Allegato.pdf