Con lo stadio di Trani raggiunti 51 milioni di finanziamenti in 5 anni, Bottaro: «Ripartiamo da qui»

Social Video 3 minuti Stadio, Bottaro

Dopo il lockdown, riapre i battenti lo stadio Comunale per un energico intervento di manutenzione in vista della ripresa dei campionati. Un nuovo inizio, condito dalla notizia (attesa) dell'ottenimento del finanziamento della Regione Puglia per la realizzazione dell'impianto di illuminazione.«Torno dopo parecchio tempo nello stadio di Trani per inaugurare una nuova fase per questa struttura sportiva e per i tranesi», ha dichiarato il sindaco Amedeo Bottaro. «La struttura, causa emergenza Coronavirus, è stata ferma e senza manutenzione per diversi mesi. Ora sappiamo che molte attività sportive possono ricominciare e quindi abbiamo calendarizzato l'inizio dei lavori. Si tornerà a parlare di sport in città e di questo stadio».Il 13 luglio, infatti, è stata approvata la graduatoria definitiva relativa all'avviso pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio sportivo delle Amministrazioni comunali. Nella giornata di ieri sono iniziati i lavori di manutenzione al manto erboso, tempo sufficientemente utile per rimettere in sesto il prato in vista della prossima stagione sportiva il cui inizio è fissato per il 20 settembre.«L'illuminazione l'hanno chiesta in tanti - ha continuato il primo cittadino - e siamo riusciti ad ottenerlo. Con i consiglieri Santorsola e Amoruso abbiamo portato aventi un grande lavoro di squadra. Mi dispiace per chi non potrà più scrivere su Facebook che vuole i fari allo stadio. In cinque anni l'Amministrazione ha raggiunto quota 51 milioni di euro con i finanziamenti. Un risultato stratosferico, ripartiamo da qui».