Con “Misericordia è servire” la tranese Federica Paradiso canta Papa Francesco

Social Video 3 minuti Misericordia è servire

"Liberi d'Amare tutto ciò che è umano e perdersi nella dolcezza di ogni uomo; scegliti misericordia, sei la porta, il respiro, un atto d'Amore".Così canta Federica Paradiso nel suo nuovo inedito "Misericordia è servire", terzo singolo della giovanissima interprete originaria di Trani che, dopo "Come ci capita" e "Sempre incanto", dà ora voce ed interpretazione ad una canzone scritta, come nelle precedenti occasioni, dal cantautore molfettese Mizio Vilardi ed ispirata alle parole di Papa Francesco nel corso del Giubileo Straordinario della Misericordia del duemilaquindici e che mai come oggi ritornano attuali.Il brano abbraccia una tematica più universale rispetto al focus caratteristico di Federica e relativo alla propria condizione di ragazza non vedente che inneggia alla gioia di vivere. Misericordia indica letteralmente un Sentimento di compassione per l'infelicità altrui, che spinge ciascuno ad agire per alleviarla, un sentimento di "pietas umana" che muove a soccorrere, a perdonare. È significativo che l'uscita di questo progetto musicale avvenga in un momento sociale dove la storia dell'umanità è fortemente provata, non solo dalla ben nota e irrisolta situazione pandemica ma anche dai recenti fatti di guerra in Ucraina. Quel liberi d'Amare tutto ciò che è umano e perdersi nella dolcezza di ogni uomo diventa un implicito manifesto alla ricerca della tanta agognata pace, a "corrompere d'Amore tutto il mondo", a fare del perdono e del dono le uniche strade da percorrere, affinché, come ci ricorda San Giovanni Paolo II, la pace nel mondo possa affondare le sue radici nel cuore degli uomini."Misericordia è servire" è stata prodotta e arrangiata da Alessandro Grasso, polistrumentista e fonico giovinazzese e ha visto la collaborazione nella fase di realizzazione di Anna Maria Loiacono, insegnante di canto di Federica. Il Videoclip, realizzato da Enrico Acciani, ambientato nella Villa comunale di Trani e a Giovinazzo, nello studio di registrazione "Four Walls Studio" è disponibile per la visione su youtube ed ha come protagonisti la stessa Federica Paradiso e l'autore del brano, Mizio Vilardi.