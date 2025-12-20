“Concert Jouet” a Palazzo delle Arti Beltrani: teatro e musica si fanno gioco

Per la rassegna "Teatro Famiglia" promossa dal Palazzo delle Arti "Beltrani", ieri sera è andato in scena il "Concert Jouet – Concerto Giocattolo", un divertente concerto comico a due voci – rigorosamente femminili – e violoncello. Le protagoniste della serata sono state le talentuose torinesi Paola Lombardi alla voce e Paola Torsi al violoncello, violino e voce. Alla regia, invece, Luisella Tamietto.Le due artiste hanno saputo creare uno spettacolo comico, per nulla banale, fondendo musica, voce, recitazione e stili diversi: la sperimentazione, infatti, si fa largo, tra musica classica e contemporanea, ripescando da un vecchio baule – quello di Paola Lombardi, fatto di utensili, vecchi giocattoli e strumenti musicali improbabili – vecchie memorie del passato, luoghi comuni e scene di vita quotidiana. La voce versatile di Paola Lombardi si compenetra perfettamente con gli strumenti musicali, creando un effetto meraviglioso, che coinvolge il pubblico, per poi lasciarlo strabiliato con un improvviso colpo di scena: da un grido improvviso di stupore, a una risata beffarda.La prima di questo concerto ha lasciato sicuramente il pubblico soddisfatto, grazie a questo tipo di forma teatrale sperimentale, tra il concerto e il cabaret. Le due artiste ripeteranno lo spettacolo nelle repliche di oggi e domani, già andate sold out.