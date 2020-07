Concerti, teatro, cinema e intrattenimento: ecco l'estate tranese 2020

5 foto Presentazione eventi estate 2020

«Sarà una gran bella estate». Così il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha presentato il cartellone degli eventi (il programma in foto) che si terranno a Trani per tutta l'estate 2020, e non solo. Tanti appuntamenti, tanti "Strani Eventi", previsti fino al mese di ottobre, che spazieranno dalla musica al cinema passando per la danza e il teatro. «Il Covid - ha spiegato il- non ci ha fermato e non ci ferma. Abbiamo voluto garantire alla città, lo merita, un cartellone di tutto rispetto, certo con tutte le prescrizioni del momento.Gli scenari sono importanti e il cartellone è un cartellone importante, nonostante il momento. Qualcosa è cambiato, è evidente, ma le presenze turistiche a Trani rappresentano una grande sorpresa: le strutture ricettive iniziano a popolarsi e i ristoranti sono presi d'assalto. Questo vuol dire che in questi anni abbiamo lavorato bene. Siamo orgogliosi di aver intrapreso la rotta giusta».«Il cartellone è nato nel momento più buio per chi lavora nel settore della cultura e dello spettacolo, quello del lockdown», ha dichiarato, direttore dell'associazione Delle Arti e capofila del progetto Strani Eventi. «Fare spettacolo per noi e per tutte per le persone coinvolte nel progetto - ha spiegato - è vita e un palco senza spettatori è un palco che non ha senso di esistere. Ringrazio l'assessore Di Lernia che, come un amico, ci ha aiutato in un momento di sofferenza per la cultura. Su Trani è nata questa volontà, da parte di tutte le associazioni del territorio, di voler tornare a godere di momenti felici, di spettacolo e di gioia condivisa. Ci siamo uniti con lo scopo di superare questo momento».