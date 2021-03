Concorsi al Comune di Trani: 401 domande per 4 posti di istruttore contabile

Sono 401 le domande pervenute al Comune di Trani per la partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, "per la copertura con rapporto di ruolo a tempo pieno di n. 4 posti nel profilo professionale di Istruttore Contabile – Categoria C – posizione economica C1": di queste 396 sono state ammesse con riserva (sarà ora verificato il possesso dei titoli richiesti) e 5 sono state escluse.Come si ricorderà, il 6 ottobre scorso il Comune di Trani con determinazione dirigenziale dell'Area Affari Generali e Istituzionali e Servizi alle Persone aveva indetto concorsi pubblici, per titoli ed esami per la copertura di 28 posti di vari profili professionali, a tempo indeterminato e pieno, con talune riserve.Per quanto riguardai il concorso pubblico per i 4 posti si "Istruttore Contabile" – Categoria C – posizione economica C1, i cui termini di presentazione delle domande di partecipazione erano compreso fra tra il 7 novembre e il 7 dicembre successivo, dopo che il personale del Servizio Risorse Umane ha provveduto alla verifica delle domande di partecipazione, in particolar modo per quanto attiene al rispetto delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione e dei relativi allegati, sull'albo Pretorio del Comune di Trani è stato pubblicato l'elenco dei candidati ammessi ed esclusi.