Concorso di scrittura, i racconti di due alunne del liceo De Sanctis diventano un e-book

Premi e riconoscimenti hanno contraddistinto questa prima fase dell'anno scolastico presso il liceo "De Sanctis": il grande fermento culturale che caratterizza lo storico Liceo tranese ha trovato riscontri sia nazionali sia internazionali in virtù della valorizzazione delle proprie eccellenze. Il 5 ottobre 2018 Arianna Manzi della 5bs e Cristina Diaferia, che ha conseguito a luglio 2018 la maturità linguistica con 100 e lode, si sono recate a Roma presso la Camera dei Deputati per partecipare alla premiazione del contest letterario #ConiBambini , all'interno di un più vasto progetto finalizzato a contrastare le povertà educative.L'evento, promosso dall'impresa sociale "Con i Bambini", dà conto delle iniziative sviluppate nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile: il contest letterario ha promosso la scrittura di racconti legati alla povertà, al disagio educativo, alle periferie e i racconti delle nostre 2 alunne sono stati selezionati su scala nazionale e ora sono confluiti in un e-book. Il 17 ottobre 2018 , in occasione della Fiera dell'Orientamento a Foggia, Cristina Diaferia è stata premiata come vincitrice assoluta del Concorso regionale di scrittura bandito lo scorso anno dall'associazione "Aster": il tema di Cristina si è distinto per originalità e creatività.La premiazione è avvenuta da parte della dott.ssa Anna Brighina, presidente dell'associazione, assieme ad illustri ospiti, quali il prof. Zecchi e il prof. Crepet. Il 18 ottobre 2018 sono volati fino a Bruxelles due nostri studenti, Nicolò Fatone e Letizia Lonigro della 2^ A Linguistico, per partecipare all'ALL DIGITAL SUMMIT 2018, dove Nicolò, con un video intitolato "Un'amicizia molto speciale", è stato premiato come vincitore nazionale del concorso di Digital storytelling collegato al progetto Erasmus+ BRIGHTS. Nello stesso progetto, Letizia è stata selezionata come finalista. Altresì è in attesa di premiazione l'alunna Silvia De Luca della classe 5AC, che ha vinto una delle 10 borse di studio da 500,00 Euro, assegnate dal Consiglio della Regione Puglia in occasione del 100^ anniversario della nascita di Aldo Moro, grazie a un lavoro dal titolo "L'Umanesimo di Aldo Moro".Un Liceo, che promuove i suoi talenti e che favorisce il riconoscimento delle competenze dei propri alunni, è una scuola aperta al mondo esterno, in grado di valorizzare gli studenti nei diversi ambiti della Cultura. Questi alunni hanno saputo "osare", superando le loro fragilità adolescenziali, utilizzando linguaggi diversi, ma con un unico obiettivo: comunicare il cambiamento proprio della scuola come comunità che aiuta a crescere.