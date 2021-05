Concorso Fondazione Giulio Onesti, ecco il video realizzato da cinque studentesse di Trani

Social Video 3 minuti Nemeless girls, Life Goal

Si chiamano Benedetta Di Bisceglie, Claudia di Toma, Laura Lamanna, Giulia Lops e Irma Operamolla e sono cinque studentesse della 3^B del Liceo Scientifico Vecchi di Trani del gruppo "Nameless girls" che hanno deciso di partecipare con un videoclip ad un concorso nazionale su sport e società della Fondazione Giulio Onesti dal titolo "Life goal".«Ispirandoci alla canzone Home di Edward Sharpe e Magnetic Zeros - ci spiega Irma Operamolla - abbiamo riarrangiato la base e scritto un testo inedito. Il tema scelto è "sport e società" perché in questo periodo di emergenza nel quale la socializzazione e i rapporti umani sono molto limitati, ci è sembrato giusto e necessario comunicare un messaggio in tal senso. Nel video e nel testo della canzone si racconta la storia di una ragazza che ha difficoltà a socializzare ed a inserirsi nell'ambiente sociale ma che trova forza di reagire e conforto nello sport».Per votare e portare le cinque studentesse alla vittoria basta lasciare un "like" su YouTube.