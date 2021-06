Conferimento rifiuti, controlli della Polizia locale sul territorio comunale

Avviata una vigorosa attività di controllo sul conferimento dei rifiuti e sul decoro urbano fortemente voluta dall'Amministrazione Comunale di Trani. Le attività hanno avuto la finalità di verificare il rispetto del "Regolamento la Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio", al fine di preservare decoro urbano, igiene della città e qualità della raccolta differenziata.Le attività di controllo per la verifica del rispetto del regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani sono state coordinate dall'Assessore all'Ambiente Raffaella Merra di concerto con l'Assessore alla Polizia Locale Alessandra Rondinone. Tali attività sono state condotte dal personale della Polizia Locale e si protrarranno sul territorio comunale per l'intera stagione estiva."Si tratta di un'azione necessaria – dichiarano congiuntamente il Sindaco di Trani Amedeo Bottaro con gli assessori Raffaella Merra e Alessandra Rondinone – per evitare che comportamenti sbagliati producano danni ambientali e di immagine alla nostra splendida città. Chiediamo a tutti la massima collaborazione, nella profonda convinzione che il corretto conferimento da parte degli utenti, ed in particolare delle utenze non domestiche, sia il modo migliore per sostenere la promozione del territorio e rilanciare sviluppo e occupazione."Con uno straordinario sforzo operativo richiesto ed ottenuto da AMIU S.p.A., cui va il nostro sentito ringraziamento, – concludono Amedeo Bottaro, Raffaella Merra e Alessandra Rondinone – si è dato seguito ad un'attività di pulizia e lavaggio delle aree maggiormente frequentate della città all'indomani del 2 giugno, giorno in cui si è registrata a Trani una significativa presenza di visitatori e turisti".