Conferimento selvaggio dei rifiuti, 90 verbali elevati

Su impulso dell'assessore Cecilia Di Lernia, proseguono le attività di controllo della Polizia locale in riferimento al conferimento dei rifiuti e dei cartoni fuori orario ed al conferimento di rifiuti ingombranti in strada. Sono circa 40 le persone beccate da agenti in borghese, 50 invece le sanzioni grazie all'uso di fototrappole. Le multe si aggirano dai 150 ai 600 euro. In alcune delle immagini che vi mostriamo si nota per esempio il conferimento fuori orario all'isola ecologica in zona stadio o il conferimento abusivo di rifiuti nei pressi del Ponte Lama.Il campionario delle infrazioni accertate è come sempre indicativo e non risparmia alcuna zona della città.L'Amministrazione comunale è comunque vicina ad un punto di svolta grazie l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza (fototrappole) sul territorio che possono essere smontati e ricollocati di continuo così da consentire monitoraggi su tutti i siti sensibili e i costanti interventi della Polizia locale in borghese. Per gli sporcaccioni è arrivato il momento del "game over".