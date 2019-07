"Conquistati dalla luna": al Castello conferenza e osservazione degli astri con i telescopi

In occasione dell'approssimarsi del 50^ anniversario del primo sbarco sulla Luna della missione Apollo 11 della NASA, sabato 13 luglio 2019, alle ore 20.30, il Polo Museale della Puglia e la Direzione del Castello Svevo di Trani, in collaborazione con la Società astronomica pugliese, con il supporto del Concessionario Nova Apulia, organizzano una conferenza dal titolo "Conquistati dalla Luna" a cura del Prof. Giorgio Pario a cui farà seguito l'osservazione degli astri ed in particolare del nostro satellite e del pianeta Giove attraverso l'uso di telescopi.Prendendo spunto dall'idea che a partire da quel piccolo passo, innumerevoli altri progressi sono stati compiuti dall'umanità nel cammino esplorativo del Cosmo, l'occasione sarà proficua per riappropriarsi, per una serata, dei tempi lenti che l'osservazione degli astri impone, aprendo il nostro intimo alla possibilità di un rinnovato dialogo con l'Universo.Per la manifestazione in oggetto saranno in vigore le ordinarie disposizioni di biglietteria (costo del biglietto d'ingresso intero € 5,00- riduzione e gratuità come previste da legge), mentre il Castello resterà straordinariamente aperto al pubblico fino alle ore 23.00 (ultimo ingresso ore 22.15).Si ringrazia la Cobar S.p.a. (Altamura-BA), per il sostegno profuso nell'organizzazione dell'evento.