Consegna documentazione per contribuiti libri di testo, c'è tempo fino al 10 dicembre

Il dirigente della Pubblica istruzione comunica che è stata prorogata fino al 10 dicembre 2021 la scadenza dei termini per la presentazione della documentazione relativa al contributo "Libri di testo A.S. 2021/2022" per coloro che hanno presentato istanza per la concessione del beneficio tramite il portale "Studioinpuglia" della Regione Puglia per la "Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l'a.s. 2021/2022" o "Azione Straordinaria per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l'a.s. 2021/2022" e che non hanno usufruito del buono digitale.La documentazione già compilata dovrà essere consegnata al Comune di Trani, in una delle seguenti modalità: on-line, con trasmissione della documentazione tramite PEC al seguente indirizzo di posta certificata sportello.istruzione@cert.comune.trani.bt.it; cartacea: con consegna della documentazione presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Trani dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e il giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.00.La mancata presentazione dei giustificativi di spesa nei termini suindicati comporterà l'esclusione dal beneficio. Per consultare l'avviso e scaricare il modulo da compilare, accedi da qui