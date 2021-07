Consigliere Centrone:" Un' amministrazione in cui un privato ripristina una una strada pubblica è inammissibile"

Oggi, dopo quasi quattro mesi di totale indifferenza, un privato (sicuramente stanco della situazione), ha provveduto a proprie spese e con l'ausilio di ruspe e camion alla sistemazione della strada .

La domanda nasce spontanea: è normale che i privati debbano ripristinare la sicurezza e provvedere alla pulizia delle strade colmando i vuoti lasciati da una amministrazione sorda?



Ancora un grande esempio di civiltà che da un lato ci inorgoglisce e dall'altro ci svela la dimensione del problema che stiamo vivendo nella totale indifferenza dei nostri amministratori."

Il consigliere Michele Centrone non è nuovo a rimboccarsi le maniche in situazioni di necessità -come quando a maggio si diede da fare a ripulire dalle erbacce un tratto di via Martiri di Palermo- ma questa volta il suo intervento si era limitato 4 mesi fa a denunciare la totale inagibilità di una strada nella zona di Capirro a causa dello scarico abusivo di materiale edile.Non solo il suo appello all'amministrazione non era stato ascoltato, ma oggi dopo tanto tempo un privato ha provveduto per forza di cose e per necessità- a proprie spese - a ripulire e rendere nuovamente agibile il tratto di stradaIl consigliere ha di seguito descritto e commentato l'accaduto in un accorato post su Facebook che riportiamo integralmente, corredato delle fotografie lui stesso ha allegato ."Uno "SMACCO" a questa amministrazione che arriva, ancora una volta, da un privato.I primi di Aprile durante le festività Pasquali, ho segnalato lo scarico abusivo di materiale edile in via Petrariello.Lo scarico illecito ha provocato notevoli disagi perché ostruiva totalmente il passaggio dei mezzi e rendeva insicuro il tragitto.Dopo una decina di giorni , considerato che nonostante le segnalazioni nessuno interveniva, mi sono rimboccato le maniche ed ho personalmente aperto un varco per consentire almeno il passaggio dei mezzi agricoli