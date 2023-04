Consiglio Comunale convocato il 18 aprile: l'ordine del giorno

ll Consiglio Comunale di Trani è convocato a palazzo Palmieri martedì 18 aprile 2023 alle ore 10 in prima convocazione (seconda fissata per giovedì 20 aprile 2023, alla stessa ora) per la trattazione del seguente ordine del giorno:1) Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere ceduti in diritto di proprietà o in diritto di superficie2) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023/2024. Approvazione3) Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2023 - 2025 e dell'elenco annuale 2023. Approvazione4) Piano delle alienazioni e valorizzazioni, da allegare al bilancio di previsione finanziario anno 20235) Regolamento di disciplina dell'imposta municipale propria (IMU). Modifiche6) Tributo comunale sui rifiuti (TARI). Approvazione delle tariffe e delle agevolazioni per l'anno 20237) Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2023-20258) Approvazione bilancio 2023-20259) Riconoscimento debito fuori bilancio in favore della società CSF Costruzioni & Servizi S.r.l.10) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza 309/2023 del TAR Puglia in favore di Terna Rete Italia S.p.A.11) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza 310/2023 del Tar Puglia in favore di -omissis-, -omissis- e -omissis-12) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza 89/2023 del Giudice di Pace di Trani in favore di -omissis-13) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza 231/2023 del Tar Puglia in favore di -omissis- e -omissis-14) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza 52/2023 del Giudice di Pace di Trani in favore di – omissis -15) Riconoscimento debito fuori bilancio per corresponsione rette per assistenza soggetti ospitati presso il centro di accoglienza Società Cooperativa Open Group. Soggetto beneficiario: Società Cooperativa Open Group16) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza 159/2023 del Tribunale di Trani in favore di -omissis