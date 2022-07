Consiglio comunale in seconda convocazione: l'ordine del giorno

Nuova chiamata per la massima assise cittadina questa mattina, alle 10 a Palazzo Palmieri, con la seconda convocazione del consiglio comunale: come si ricorderà l'assemblea non si era riunita mercoledì scorso per mancanza di numero legale, sintomo di turbolenze all'interno della maggioranza. Erano infatti solo 16 i consiglieri presenti in aula.All'ordine del giorno sono alcune interrogazioni e mozioni presentate da consiglieri comunali ed interventi preliminari (mozione piano strategico di contrasto alla siccità presentata dai consiglieri de Toma, Ferri, Cozzoli, di Leo, Palumbo; mozione voto "Dove vivo" presentata dai consiglieri Cuna, di Tullo, Cornacchia, Marinaro, Avantario); la presa d'atto delibera sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Puglia n.85/2022/PRSE e delle correlate misure organizzative e azioni di miglioramento adottate con delibera di Giunta comunale n. 78 del 07 luglio 2022; Variazione al bilancio di previsione 2022-2024; Salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione 2022/2024 e assestamento generale; aApprovazione adesione al Patto dei sindaci per il clima e l'energia (Convenant of mayors); riconoscimento debito fuori bilancio sentenza 598/2022, emessa dal Tar Puglia sezione seconda, nel giudizio 48/2022. Creditore: Holiuday s.r.l; riconoscimento debito fuori bilancio sentenza 543/2022, emessa dal Tar Puglia sezione terza, 1344/2021 reg. ric. refusione spese di giudizio. Creditore: La Rosa srl; riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 643/2022 del Tribunale di Trani; riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 841/2022 del Tribunale di Trani; riconoscimento debito fuori bilancio derivante da verbale di conciliazione n. 7/19 – Ufficio Giudice di Pace di Trani; riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale di Bari n. 600/2022.