Consulta permanente per l'ambiente, pubblicato l'avviso

Nella sezione Avvisi del portale istituzionale della città di Trani è stato pubblicato l'avviso pubblico per la partecipazione alla consulta permanente per l'ambiente.Potrà far parte della consulta un rappresentante per ogni associazione, Organizzazione, Ente, Istituzione privata o pubblica, comitato di cittadini stabilmente costituito a tutela di interessi diffusi di rilevanza ambientale, con sede operante sul territorio del Comune di Trani ed iscritti nell'albo delle associazioni comunale. Qualora il soggetto richiedente non sia iscritto all'albo delle associazioni comunale, la richiesta di partecipazione alla consulta costituirà, al contempo, istanza di iscrizione all'albo stesso.La richiesta di adesione dovrà essere manifestata per iscritto dal legale rappresentante o responsabile dell'Ente o Organismo richiedente, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente avviso mediante presentazione dell'istanza utilizzando il modello qui in allegato.Nella richiesta di adesione dovrà essere indicato il rappresentante designato a far parte della consulta ed anche il delegato a partecipare in sua vece in caso di necessità.L'adesione viene accolta previa valutazione dello statuto del soggetto richiedente, dell'effettiva operatività dell'Ente o organismo sul territorio e della corrispondenza dei fini a quelli per cui è istituita la consulta stessa.La domanda di partecipazione va inviata all'indirizzo PEC gabinetto.sindaco@cert.comune.trani.bt.it indicando nell'oggetto "Istanza Partecipazione consulta per l'ambiente" entro il 24 marzo 2021, o per mano al protocollo del Comune di Trani in via Via Tenente Luigi Morrico 2, al fine di un primo insediamento dell'Assemblea.