Consultori di Trani e Bisceglie, da gennaio corsi post parto gratuiti dedicati ai neogenitori

Oltre ai consueti corsi pre-parto, nel 2024 - già a partire da questo mese di gennaio - i Consultori Familiari di Bisceglie e Trani, afferenti al Distretto socio-sanitario n.5 diretto dal dott. Francesco Galante, arricchiscono le proprie attività rivolte ai cittadini con un nuovo percorso formativo e preventivo dedicato a tutti i neo-genitori relativo ai Corsi post-parto."Una scelta - spiega il dott. Galante - in perfetta sintonia con le linee indicate dal POMI ("Progetto Nazionale Obiettivo Materno Infantile") e realizzando quanto già avviato nell'integrazione Ospedale-Territorio tra UOSVD Ginecologia ed Ostetricia del P.O. Bisceglie e Distretto n.5, che ha visto l'attribuzione dei 3 Bollini Rosa per la qualità dei servizi dedicati alla prevenzione e cura delle donne".Un obiettivo primario del servizio è anche quello di prevenire la "Depressione post-partum" che è diventata una vera condizione patologica che colpisce, nei paesi occidentali, circa il 10-15% delle donne e che, spesso, viene diagnosticata tardivamente."I Corsi Post-Parto sono un fondamentale strumento di prevenzione e protezione grazie alla loro efficacia e le neo-mamme, sostenute anche dai loro partner - prosegue il direttore del Distretto Galante - ottengono informazioni preziose acquisendo una maggiore autodeterminazione rispetto alle scelte assistenziali sul periodo che stanno vivendo e sull'attaccamento al bambino, rendendo l'esperienza genitoriale un'occasione di consapevolezza da vivere con maggior competenza e superando incertezze ed inevitabili criticità"."Con l'avvio dei Corsi Post-Parto a cui parteciperanno anche i papà - afferma il dott. Gianni Ferrucci, Dirigente della UOS Assistenza Consultoriale del Distretto n.5 - assicuriamo nel nostro territorio la presa in carico delle donne e della famiglia in modo completo, essendo in grado di seguire le mamme prima, durante e dopo la gravidanza".Il percorso ha l'obiettivo di fornire strumenti e competenze pratiche affinché i genitori possano essere guidati e formati nei primi mesi di vita dei piccoli, oltre ad uno spazio di sostegno e dialogo con gli Specialisti (Ginecologo, Psicologo, Pediatra, Ostetrica ed Infermiera) e con altri neo-genitori."Negli incontri con gli specialisti del Consultorio – precisa Ferrucci - sarà possibile imparare a comprendere meglio il linguaggio del bambino e i suoi bisogni, comunicare in maniera più efficace all'interno della coppia dopo la nascita del figlio gestendo eventuali conflitti (una coppia su dieci si separa dopo la nascita del primo figlio), scoprire i benefici del contatto con il bambino tramite il massaggio neonatale ed il "babywearing", essere preparati allo svezzamento".I genitori fino al quarto mese di vita del bambino potranno iscriversi ai Corsi (del tutto gratuiti) contattando i Consultori di Bisceglie (presso il Poliambulatorio di Via degli Aragonesi - tel.080.3363317-6) e di Trani (presso il PTA tel.0883.483336-2).