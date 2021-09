Contagi in discesa a Trani: 94 i casi attualmente positivi

Di nuovo in discesa il numero dei contagi a Trani: se il 23 agosto il numero era salito 168 stando a quanto comunicato dal Comune, oggi in città si contano 94 contagi, 74 in meno nel giro di 11 giorni. Un segnale positivo di ripresa per la nostra città: sono sempre più i cittadini che in queste settimane stanno ricevendo il vaccino anti-covid. Nel frattempo, all'hub vaccinale di Trani, ma in generale in tutta la Bat, prosegue la campagna vaccinale degli studenti in vista dell'imminente riapertura delle scuole.