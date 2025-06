Contestolab, giunto a conclusione il progetto "Acquatica... mente ginnici"

È giunto a conclusione "Acquatica... mente ginnici", il progetto dell'associazione ConTeStoLab di Ruvo, Trani e Bisceglie che ha vinto il bando "Orizzonti solidali" 2024/25 della fondazione Megamark".In piscina a Ruvo di Puglia i ragazzi che hanno partecipato al corso sono stati premiati dalla responsabile della Fondazione Megamark Daniela Balducci e dall'assessora allo sport Emanuela Caifasso del comune di Ruvo di Puglia. In acqua i ragazzi hanno mostrato ai presenti i risultati di quanto appreso nei mesi di corso tenuto dagli operatori dell'associazione ConTeStoLab, da un responsabile analista del comportamento e da istruttori della Federazione Italiana Nuoto, esperti in acqua psicomotricità e terapia multisistematica in acqua. Il tutto alla presenza di un fisioterapista che a bordo vasca si occupato della postura dei ragazzi.Il progetto unisce attività motorie di acqua psicomotricità e ginnastica in una metodologia scientifica specifica per la riabilitazione delle persone autistiche. Un riconoscimento che premia tutti gli sforzi che da 10 anni quotidianamente a svolge l'associazione composta da oltre 80 famiglie con ragazzi autistici. "Fondazione Megamark ha dato un contributo importante che ha permesso all'associazione di portare avanti il progetto per un anno - ha evidenziato Raffaella Caifasso, presidente di ConTeSto -. Un progetto costoso e complesso in quanto ha visto in acqua insieme ai ragazzi molti professionisti ed operatori del settore. Grazie dunque a Megamaark e al suo presidente, cav Giovanni Pomarico, che ha sempre creduto nell'operato dell'associazioni e che continua a spendersi per fare della diversità la normalità e del lavoro la fonte del benessere sociale".Alla responsabile di fondazione Megamark è stata consegnata una targa mentre ai ragazzi delle medaglie. "Per noi di Fondazione Megamark è un piacere assistere al saggio finale del progetto "Acquatica... mente ginnici", dell'associazione ContestoLab - ha dichiarato Daniela Balducci responsabile della Fondazione Megamark -. Un progetto di comunità che insegna perché noi abbiamo tanto da imparare da questi ragazzi. Il nostro ringraziamento e a tutti coloro che si sono prodigati affinché questi ragazzi potessero fare questa esperienza in acqua. Invito l'associazione ContestoLab e la sua presidente Raffaella Caifasso a proseguire questo cammino e li aspettiamo per nuovi progetti". Ruvo di Puglia è 'Città amica dell'autismo' grazie ad un protocollo d'intesa adottato un paio di anni fa dall'amministrazione comunale."Lo sport a Ruvo viene visto non come un limite ma bensì come una possibilità data a questi ragazzi - ha dichiarato Emanuela Caifasso assessore allo sport - perché attraverso la loro tenacia e la voglia di fare riescono a superare le difficoltà che si presentano".